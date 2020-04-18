مصر تعلن عن عقوبة الخروج من المنزل يوم "شم النسيم"

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن إصدار قرار بشأن أسلوب التعامل مع يوم شم النسيم الذي يوافق الاثنين المقبل، والإعلان عن عقوبة مخالفي قرار الغلق العام.

ونشرت الجريدة الرسمية عقوبة من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن إجراءات مشددة في يوم شم النسيم. وقال إن "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة"، مضيفا أنه "تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في هذا اليوم".

وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس في مصر، منذ تفشيه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 2844 حالة إصابة. وقالت إن 9 أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد، إلى 205 وفيات.