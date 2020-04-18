السعودية... إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي، جمعان عسيري، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان.

وأوضح عسيري أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع "تعليق حضور المصليين"، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم.

وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناء على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بفيروس كورونا في المستشفيات وتصله كل ثلاثة أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أكدت يوم الجمعة الماضي، استمرار تعليق الصلاة في المساجد حتى شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت السعودية في منتصف مارس/ آذار الماضي، تعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس "كورونا" التاجي.

كما قررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، خاصة يوم الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.