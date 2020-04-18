بالصورة.. الحريري التزم كل إجراءات وزارة الصحة بعد قدومه إلى لبنان

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، اليوم السبت وذلك خلال قدومه إلى لبنان من فرنسا على متن طائرته الخاصة.

وانتشرت أنباء تقول إن الحريري وصل إلى مطار بيروت وقام موكبه بإخراجه من المطار من دون أي فحوصات أو إجراءات استثنائية متخذة من قبل السلطات اللبنانية.

وذكر موقع "المستقبل ويب" أنه خلافا لما تردّد في بعض المواقع الإلكترونية أكد مصدر مقرّب من الحريري أنه وكل من رافقه على الطائرة القادمة من باريس إلى مطار رفيق الحريري الدولي خضعوا لكل الشروط التي طلبتها وزارة الصحة وأجروا فحوصات PCR وجاءت نتائجها سلبية .

يذكر أن السلطات اللبنانية اتخذت قرارا بإغلاق مطار بيروت وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.