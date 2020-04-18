توجيه أميري بشأن غاري حراء وثور في مكة المكرمة

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، سيشرف على مشروعي التطوير ويتابع تنفيذهما"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يهدف لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار".

— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 17, 2020

وأوضحت الصحيفة أنه "سيتم إعادة الموقعين، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتيهما الأوليين على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يوما، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين".