المنتج جمال سنان لـ"سبوتنيك": مستمرون بتصوير المسلسلات و"أولاد آدم" سيبصر النور في رمضان

وتطبيقا لشروط السلامة العامة أجريت فحوصات "بي سي ار" للممثلين والتقنيين والفنيين، إلا أن التساؤلات تكثر حول مصير أعمال الدراما اللبنانية لشهر رمضان 2020.

المنتج اللبناني وصاحب شركة "ايغل فيلمز" للإنتاج، جمال سنان، يقول لوكالة "سبوتنيك": إن "بعض الأعمال التي توقفت عن التصوير لم نستطع أن نكملها بسبب فيروس كورونا".

وأضاف سنان قائلا:"ننتج في لبنان 3 أعمال، عملان مستمرين بتصويرهم ولكن لن يتم عرضهم في شهر رمضان، وعمل "أولاد آدم" سيبصر النور في رمضان".

وشكر سنان الدولة اللبنانية التي سمحت باستكمال التصوير ولكن ضمن معايير محددة ودقيقة، مشيراً إلى أن "الطاقم كله خضع لفحص كورونا "بي سي ار" وتم عزلهم في الفندق الذي يصور فيه، وإذا اردنا التصوير في مكان آخر يتم أخذ كافة الاحتياطات مع عدم الاختلاط مع أي أحد من خارح طاقم الممثلين، ونقوم بتعقيم المكان و أخذ الحرارة دائماً... نقوم بكل الإجراءات الوقائية".

وأشار سنان إلى أنه "خلال شهر رمضان وخارجه، الدراما اللبنانية تصدر إلى جميع أنحاء العالم العربي إضافة إلى بعض المنصات العالمية كـ "نتفلكس" و"شاهد" وغيرها، الصناعة الدرامية في لبنان مهمة جداً ولها وزنها على الصعيد الاقتصادي وعلى حركة اقتصاد البلد، لأنه في كل عمل نشغل حوالي ال 200 أو 250 فردا، يعني هناك 3 أو 4 آلاف شخص يعتاشون من كل عمل في الموسم".

ولفت إلى أن تصوير أعمال لمحطات عربية أو عالمية في لبنان من شأنه أن يحرك الاقتصاد والعجلة الاقتصادية في البلاد.

وعن الصعوبات التي تواجه الدراما اللبنانية في هذا الوقت قال المنتج اللبناني: "في هذا الوقت نكون حذرين جداً، في الميزانية القديمة لم يكن في الحسبان وجود وباء، إقامات في الفندق لأكثر من شهر، تصوير خارج لبنان، الفحوصات، التعقيم، الأشياء التي تختص بحماية الشخص ماسكات وكفوف وأدوات التعقيم كلها أعباء إضافية إضافة إلى التنقلات الحذرة، ولكن بالنهاية لا يمكننا التوقف".

مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.