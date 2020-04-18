الإمارات... 7 شروط لحجز رحلات الطيران

أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران، عن مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة بالحجز والسفر على الرحلات الجوية التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أوضحت الشركة أنه بات في إمكان المقيمين والزوار من بعض الوجهات والمتواجدين حاليا في دولة الإمارات، العودة إلى بلدانهم.

وتخضع عملية الحجز إلى سبعة شروط.

جميع الرحلات هي فقط للعودة إلى الوطن وستنقل مواطني الدول الراغبين الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حاليا.

سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي من المبنى رقم 2.

تخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

لن تكون هناك غرامة على التعديلات أو رد الأموال في حالة إلغاء الرحلة.

تتوفر جميع الرحلات المغادرة من دبي على الدرجة السياحية، وستشمل الأسعار 20 كجم من أمتعة تسجيل الوصول.

أي استرداد لهذه التذاكر سيكون على شكل قسيمة تصدر من الشركة.

يتعين على جميع المسافرين ارتداء أقنعة الوجه والقفازات أثناء إجراءات السفر وعلى متن الطائرة طوال مدة الرحلة.

يذكر أن الرحلات التي أعلنت عنها الشركة تشمل 13 وجهة، وهي العراق، إيران، أذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، بلغاريا، جورجيا، روسيا، رومانيا، صربيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، وكرواتيا.