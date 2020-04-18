نائب عراقي سابق يتحدث عن "مزاد لبيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة "

تحدث السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر، اليوم السبت، على الراغبين في دخول "مزاد بيع الحقائب الوزارية في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة".

وقال الشابندر، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إلى الراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة:

-1لم تَعُد العاصمة بغداد مكانا للمزاد احتراما للخصوصية.

-2وصول خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة على نحو عاجل.

3- توجد تسهيلات خاصة نظرا لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط.

عاجل عاجل... تنبيه

الى الراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة :

1- لم تَعُد العاصمة بغداد مكاناً للمزاد احتراما للخصوصية .

2- وصول خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة على نحوٍ عاجل .

3- توجد تسهيلات خاصة نظراً لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدّني اسعار النفط . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 18, 2020

بعد فشل تكليفين سابقين لمنصب رئيس الوزراء العراقي، تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الذي أكد أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، وأن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.

وأكد الكاظمي أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقا للأولويات الضاغطة".

© Sputnik / من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية، وذلك بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.