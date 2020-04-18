العراق: سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من شركة صينية في النهروان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخي كاتيوشا قرب شركة صينية بالنهروان.

وقالت الخلية، في بيان لها، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن "سقوط الصاروخين لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية".

وكانت وسائل إعلام عراقية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية تعمل في مجال النفط بمحافظة البصرة.

ونقلت شبكة "العراق نت"، عن مصدر أمني مسؤول، قوله إن "شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي. وقال المصدر، إن قرابة 4- 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية طفيفة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة احتمالات توجيه الإدارة الأمريكية ضربات إلى "الحشد الشعبي" العراقي، بعد إخلاء التحالف الدولي قواعد له في العراق، وإخراج واشنطن موظفيها "غير الأساسيين" من سفارتها في بغداد، وقنصليتها في أربيل.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، بنشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، وقاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.