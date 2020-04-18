سلطنة عمان تكشف حقيقة هروب وافدين من الحجر الصحي

كشفت سلطنة عمان، ظهر اليوم السبت، حقيقة هروب عمال وافدين من الحجر الصحي.

ونشرت شرطة عمان السلطانية، اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلاله أنه لا صحة لهروب عمال وافدين من الحجر الصحي، بل إن الشرطة قامت بتفريقهم بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.

لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.#التزامكم_نجاح #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Goq40e6iPf — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 18, 2020

وجاء توضيح الشرطة العمانية بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لعمالة وافدة في السلطنة هربت من الحجر الصحي ورفضوا إجراء فحص اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عليهم.

ومن جانبها، دعت اللجنة السلطانية العمانية لمواجهة فيروس كورونا "عمان تواجه كورونا"، تجري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار.

لا صحة لما يتداول بشأن هروب مجموعة من العمالة الوافدة من إجراء فحص #كوفيد19 .

يظهر المقطع قيام دوريات شرطة عمان السلطانية بتفريق هذه المجموعات بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/sRO3Yij5n9 — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 18, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.