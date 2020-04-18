إعلام: وفاة آمر الحراسة الشخصية للقذافي داخل سجون طرابلس

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، وفاة اللواء سعد مسعود آمر الحراسة الشخصية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في سجنه عقب 9 أعوام مكث فيها داخل السجون.

وقالت قناة "ليبيا 24"، إن "المسؤول الأمني ورئيس نادي الاتحاد سابقا اللواء سعد مسعود توفي في سجن معيتيقة بعد معاناة طويلة مع المرض"، مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد حكمت بالبراءة عليه منذ قرابة العامين إلا أن الحكم بإطلاق سراحه لم ينفذ وبقي معلقا.

وأوضحت القناة الليبية، أن "سعد مسعود عمل ضابطا بالقوات المسلحة الليبية، واعتقل بالعاصمة طرابلس في شهر أغسطس/ أب 2011، خلال حملة الاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين السابقين، وتم سجنه بطرابلس".

كما تقلد اللواء سعد مسعود، عدة مناصب أمنية أهمها، منصب آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات.