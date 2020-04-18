"اليونيفيل" تفتح تحقيقا في واقعة "القنابل" الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

فتحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم، السبت، تحقيقا في إطلاق إسرائيل "قنابل" فوق أجزاء من الحدود اللبنانية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" على لسان الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" في لبنان، أندريا تننتي، أن القوة الأممية فتحت تحقيقا في واقعة إطلاق "قنابل ضوئية" فوق الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء أمس.

وأوضح أندريا تنتي أنه "عند حوالى الثامنة من مساء يوم أمس، رصدت رادارات اليونيفيل قنابل مضيئة أطلقت فوق عدة أجزاء من الخط الأزرق في المناطق المحيطة بميس الجبل، يارون وعيتا الشعب في جنوب لبنان. كما شاهد جنود اليونيفيل الموجودون على الأرض هذه القنابل المضيئة وأبلغوا عنها".

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" الدولية أن قواته الأممية انتشرت في المنطقة، وعلى الفور بدأ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصالاته مع الأطراف المعنية.

وشدد تننتي خلال اتصالاته مع القوى الأمنية اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الأطراف كافة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تخفيف التوتر وإعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق، منوها أن "جنود اليونيفيل متواجدون على الأرض والوضع الآن هادئ".

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم، مساء أمس الجمعة، وجود محاولة تسلل أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية، قائلا إن قواته أطلقت عدة قنابل ضوئية في المنطقة الحدودية، وقامت بتمشيطها وتأكدت من عدم وجود أي محاولات تسلل للحدود.