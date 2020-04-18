السعودية تسجل رقما غير مسبوق في الإصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

وقالت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، إن "المملكة سجلت 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا".

— واس العام (@SPAregions) April 18, 2020

​كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة، مضيفا أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

— واس العام (@SPAregions) April 18, 2020

​وذكر العبد العالي، أنه تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط، مبينا أن 191 إصابة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات (201) هي مخالطة اجتماعيا.

وشدد في هذا السياق على أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات اليوم، مبينا أن هذه الوسيلة تمثل إجراءا استباقيا يتيح اكتشافا أوسع.

— واس العام (@SPAregions) April 18, 2020

​يأتي ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الداخلية السعودية، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

فيما وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.