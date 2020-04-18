قوات الوفاق تقتحم معسكرا في ترهونة وتأسر 12 من الجيش وتطالب الباقين بإلقاء السلاح

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية "اقتحام "معسكر الحواتم" في ترهونة وأسر 12 عنصرا من مليشيا حفتر"، على حد قول بيان للحكومة.

وبحسب البيان وجهت قوات الحكومة الليبية "إنذارًا أخيرًا للمسلحين في ترهونة لإلقاء السلاح " ووعدتهم بمحاكمة عادلة.

ونقل حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تويتر عن المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد طيار محمد قنونو قوله "قواتنا البطلة تقتحم معسكر الحواتم في ترهونة و تقبض على 12 عنصراً من فلول الميليشيات الإرهابية وتسيطر على خمس آليات مسلحة".

ووجه قنونو "إنذارا أخيرا إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الإرهابيين المرتزقة في ترهونة و تمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة".

وقال "ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قبل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة سريعة وعادلة".

المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو:

إنذار أخير.. إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الارهابيين المرتزقة في #ترهونة و تمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة، ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قبل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة سريعة وعادلة

#ليبيا pic.twitter.com/u2a7mLcLhu — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) April 18, 2020

وقال بيان عملية بركان الغضب: "قواتنا البطلة تتقدم من غريان وتقتحم بوابة الويف الواقعة بين منطقتي العربان وترهونة".

كان العميد خالد المحجوب، قد قال إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صدت محاولة الهجوم على ترهونة صباح اليوم السبت.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الجيش ألقت القبض على 25 مرتزقا، وحاصرت مجموعة أخرى تتفاوض على تسليم نفسها للجيش".