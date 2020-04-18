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    محكمة مصرية

    القضاء المصري يدرج عناصر من "خلية الأمل" على "قوائم الإرهاب"

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، إدراج الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي و12 آخرين من المتهمين فيما يعرف بـ"خلية الأمل" على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار.

    الشرطة المصرية
    © AP Photo / Amr Nabil
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    وجاء في قرار الإدراج، أنه "كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة".

    وأشار القرار إلى المادة 237 من الدستور المصري والتي نصت على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب".

    وورد في القرار أيضا، أن "قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف لتوفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي".

    إلى جانب تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان".

    وكانت النيابة المصرية قد وجهت للمتهمين فى قضية "خلية الأمل" تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

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    الكلمات الدلالية:
    جماعة الإخوان المسلمين, القضاء المصري, مصر
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