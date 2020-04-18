الجزائر… تمديد الحجر الصحي 10 أيام أخرى

وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد العزيز جراد، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، مدة 10 أيام أخرى، وحتى 29 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، السبت، أن قرار التمديد بالحجر الصحي يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، حيث بادر الوزير الأول، بتمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 10 أيام.

ونقلت الصحيفة بيانا عن عبد العزيز جراد أن النظام المعمول به حاليا يتمثل في الحجر الجزئي، ابتداء من الساعة السابعة مساء، إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

وشدد جراد على ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليوني شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 156 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.