توجيه جديد من السيسي بشأن المصريين العالقين في الخارج بسبب كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، لبحث أزمة العالقين المصريين الذين يريديون العودة لوطنهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

وأضاف "وجه السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم".

وتابع "على أن يكون ذلك وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وأوضح أن "الرئيس المصري اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، وعلى جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استناداً إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج".

وذكر أنه تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وأيضا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.