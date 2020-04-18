العراق ينظم عدة رحلات استثنائية لإعادة مواطنيه من الخارج

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج ليوم غد الأحد.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غداً الاحد الموافق، استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بواقع ثلاث رحلات جوية استثنائية

وأضافت الوزارة أن الرحلة الأولى المجدولة ليوم غدا ستكون لقطاع (بغداد- دبي - بغداد) ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في دولة الإمارات .

أما الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد- موسكو - بغداد ) لأعادة العراقيين العالقين فيها وستكون آخر رحلة ضمن جدول الرحلات ليوم غدا لقطاع (بغداد- قاهرة - بغداد) لأعادة العراقيين العالقين في مصر.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.