قتلى وجرحى في مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

من جديد وقعت مواجهات، اليوم السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن "أنصار الله" شنت هجوماً مسنوداً بقصف على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء.

وأكد تمكن الجيش اليمني من كسر هجوم "أنصار الله"، عقب مواجهات استمرت 3 ساعات.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات التي استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

في سياق آخر، أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله" في مواجهات بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "أنصار الله" دفعت، مساء أمس الجمعة، بأعداد كبيرة من عناصرها في هجوم على مواقع للجيش في جبهة صرواح غرب مأرب.

وأضافت أن القوات صدت الهجوم، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" ودمرت عدداً من الآليات التابعة لها.

وأشارت إلى شن "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على مواقع للجيش في جبهات هيلان والمخدرة والمشجح في مديرية صرواح.

وكانت "أنصار الله" اتهمت في وقت سابق اليوم، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، التحالف العربي بشن 14 غارة على مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي محافظة مارب.