 تعود للعام 1947.. صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الملك سعود بن عبدالعزيز، تعود للعام 1947.

وفي تغريدة جديدة للحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الوقفية، نشرت صورة نادرة للملك سعود داخل قمرة إحدى الطائرات جالسا على مقعد الطيار المساعد، ويمسك الطيار وثيقة في يده ويشرح للملك بعض الأمور.

ولي العهد الأمير سعود #الملك_سعود رحمه الله ، في كرسي القيادة ، بجانب كابتن الطائرة فريد باستوريس . في طريقهم الى شيكاجو من واشنطن ،على الخطوط كونستاليشن ، خلال زيارته الرسمية الى أمريكا ، ١٩٤٧ ، بدعوة من الرئيس ترومان . pic.twitter.com/qDKtqGBR5g — الملك سعود (@kingsaud) April 17, 2020

وبينت التغريدة أن المرافق للملك سعود في الصور، هو كابتن الطائرة فريد باستوريس، والذي جلس بجانب الملك السعودي أثناء رحلة داخلية من شيكاغو إلى واشنطن العاصمة، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

وأكد الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الوقفية، أن طائرة الملك سعود كانت على الخطوط "كونستاليشن"، خلال زيارته الرسمية إلى أمريكا، في العام 1947، بدعوة من الرئيس هاري ترومان.

ويشار إلى أن تلك الصورة للملك سعود حينما كان وليا للعهد وقتها قبل أن يتولى الحكم في عام 1953.