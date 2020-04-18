الحكومة الأردنية تعلن عودة بعض القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي

أعلن وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي نشر مساء اليوم السبت، عن عودة عدد من القطاعات للعمل خلال الأسبوع الحالي.

وقال العضايلة في الايجاز الصحفي، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية: "عكفت الفرق المختصّة بالتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على مناقشة العديد من القضايا ذات الأهميّة للتعامل مع الأزمة، حيث انعقدت منذ الصباح عدّة اجتماعات بهذا الشأن".

وأشار العضايلة إلى أن أهم ما تم تداوله في الاجتماع هو عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل "وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وكذلك المحافظات الأخرى التي لم تسجّل حالات إصابة فيها، والتي تتجه الحكومة إلى تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها".

العضايلة : توافقنا على عودة عدد من القطاعات

خلال الاسبوع الحالي (بترا)#بترا #الاردن pic.twitter.com/dJbsSzAtZR — Jordan News Agency (@Petranews) April 18, 2020

ونوه العضايلة إلى أن المخزون الغذائي في شهر رمضان جيّد، والسلع متوفّرة بكميّات آمنة، وأشار إلى أنه تمّ تزويد المؤسستين المدنيّة والعسكريّة، والتجار في المحافظات بمستلزمات شهر رمضان.

العضايلة : المخزون الاستراتيجي من السلع لشهر رمضان جيد (بترا)#بترا #الاردن pic.twitter.com/suglfePhbo — Jordan News Agency (@Petranews) April 18, 2020

وحول عودة المواطنين الأردنيين من خارج البلاد في الظروف الحالية، نوه العضايلة إلى أنه يتمّ استقبال الاستفسارات والملاحظات الواردة، والتعامل معها، وأنه سيتم العمل على تحديد الدول وفئات المغتربين العائدين بعد انتهاء تسجيل الراغبين بالعودة عبر المنصّة الإلكترونيّة التي أعلنتها الحكومة أمس الجمعة.

وسجلت الأردن اليوم السب 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 413 حالة مسجلة رسميا.