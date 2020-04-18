انتشار خنفساء غريبة في سوريا... ووزارة الزراعة توضح... صور

وضحت وزارة الزراعة السورية بعض المعلومات، بعد تداول أخبار وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، حول انتشار خنفساء غريبة في بعض المحافظات.

ونشرت صفحة الإعلام الزراعي في سوريا معلومات حول طبيعة الخنفساء التي شاهدها المواطنون في الحقول والمزارع وحتى داخل المدن في بعض الأحيان.

وقال مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي، إن "الحشرة التي انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية والتي يتم الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي خنفساء رمية أرضية من فصيلة (كارابيدي) وهي نفس الفصيلة التي تنتمي إليها خنفساء كالوسوما".

ونوه الرفاعي في حديثه إلى أن هذه الخنفساء تأكل الحشرات الضارة فقط وبعض الأعشاب ولا تضر الإنسان والمشروعات الزراعية.

وحول سبب انتشارها في هذا التوقيت من العام، أشار الرفاعي إلى أن السبب يعود "للمناخ الدافئ وارتفاع الرطوبة الأمر الذي يسمح للحشرة بالتكاثر والانتشار ولاسيما في مناطق الريف".

وبين الرفاعي أن هذه الخنفساء تظهر لمدة تتراوح من 15 إلى 20 يوما فقط، وسيتم العمل على تجميعها ونقلها إلى الحقول والأراضي الزراعية عوضاً عن مكافحتها لدورها في مكافحة الحشرات الضارة.