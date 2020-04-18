"أنصار الله" تعلن وقوع عشرات القتلي والجرحى بين صفوف الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، مقتل وإصابة العديد من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في مواجهات بمحافظتي مأرب والجوف شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، "تمكنت قواتنا من التصدي لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وتم كسرهما".

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فيما شن طيران العدوان 33 غارة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية، منها 21 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، و 6 غارات على منطقة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان، و 3 غارات على منطقة الفرع بصعدة قبالة نجران. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 18, 2020

ووفقاً للعميد سريع، "تم تدمير عدد من المدرعات، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، الذي لم يحرز أي تقدم".

وأشار إلى "شن طيران العدوان 33 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 21 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمارب، و3 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، و6 غارات على منطقة الملاحيظ الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان، و3 غارات على منطقة الفرع بصعدة قبالة نجران".