ليبيا... قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على أجزاء من مدينة "ترهونة"

قال مصطفي المجعي، الناطق باسم "قوات الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، إن قواتهم تتقدم نحو مدينة ترهونة من 5 محاور.

وأضاف المجعي بحسب مراسل "سبوتنيك" أن قواتهم بسطت السيطرة على مناطق عدة من مشارف مدينة ترهونة.

وأوضح أن قواتهم أسرت العشرات من قوات المشير خليفة حفتر، وأوقعت العديد من القتلى خلال المعارك على مدار اليوم.

ولفت إلى أن المعارك التي دارت صباح اليوم كانت على مشارف مدينة ترهونة.

وأكد شهود عيان من داخل مدينة ترهونة منذ قليل توقف الاشتباكات في الحدود الإدارية للمدينة.

يبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة، وتعد قبائل ترهونة من أكبر القبائل الليبية التي تزيد على 63 قبيلة منها "أولاد علي، الفرجان، المهادي، الغرارات، الدوائم، الهماملة، أولاد حمد، العوامر، الحواتم، المارغنة، وأولاد معرف، البركات، والعبانات، والمزاوغة، والدراهيب، والحمادات".

وتبعد المدينة نحو 88 كم جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وتعد أحد المواقع الاستراتيجية الهامة في العاصمة.

كانت ترهونة من أوائل المدن التي أعلنت انضمامها للقيادة العامة للجيش الليبي، مع إعلان المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية الزحف نحو العاصمة، حيث انضمت التشكيلات العسكرية فيها للعمليات.

خلال السنوات الماضية وقبل انطلاق الجيش نحو العاصمة دخلت قوات ترهونة "اللواء التاسع" في معارك عدة مع قوات حماية طرابلس استرت لعدة أيام وعادة مرة أخرى للهدوء، إلا أنه ومع انطلاق الجيش الليبي القادم من الشرق نحو العاصمة أعلنت قوات اللواء التاسع انضمامها للعملية.