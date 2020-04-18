شكر متبادل بين ملك البحرين والرئيس الأمريكي

عبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بينما شكر ترامب الملك البحريني على جهود البحرين في جهود السلام.

وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في:

"لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

ورحب ملك البحرين في اتصال هاتفي مع ترامب بالجهود الأمريكية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة "والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب".

وأشاد الملك بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها.

كما شدد عاهل البحرين "على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا".

بدوره أكد البيت الأبيض الاتصال الهاتفي وقال إن البلدين سيعملان معا للتصدي لوباء كورونا.

وقال في بيان "سيواصل الرئيس والملك (حمد) العمل معا لهزيمة الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحساسة".

وتابع البيان "شكر الرئيس الملك على دعم البحرين القوي للجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ولاستضافة الأسطول الخامس الأمريكي".