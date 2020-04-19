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    حظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا

    3 منهم أحضروا حلاقا إلى المنزل... تفاصيل القبض على 34 شخصا في السعودية لمخالفة منع التجول

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (107)
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    أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، تفاصيل القبض على 34 مواطنا ومقيما من المخالفين لأمر منع التجول في المملكة. 

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قبضت الشرطة في منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو في مخالفة لأمر منع التجول، كما قبضت على مواطن آخر تلفظ بعبارات مسيئة لسكان إحدى المحافظات، وقبضت كذلك على مقيم يقود مركبته دون لوحات ويتباهى بخروجه في أثناء فترة المنع. 

    مستشفى في السعودية - كورونا
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    وفي منطقة عسير تمكنت الجهة الأمنية من تحديد هوية مواطنة والقبض عليها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود مركبتها في أثناء فترة منع التجول. 

    كما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من الإطاحة بعدد من مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات الإلكترونية في أثناء نقلهم لأشخاص داخل مركباتهم ومحاولة إخفائهم عن أنظار رجال الأمن.

    وضبطت كذلك ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، أحضروا عامل حلاقة لمحل إقامتهم في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية.

    وفي منطقة جازان، ألقت الشرطة القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية أعدوا مقر سكنهم مكانا للحلاقة بعد تعليق نشاط الحلاقة احترازيا في جميع المناطق. 

    وقبضت على وافدين من الجنسية اليمنية خالفا أمر منع التجول وخرجا في أثناء وقت المنع بتخفي أحدهما داخل كرتون والآخر يوثق ذلك.

    وفي المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن وثق مخالفته لأمر منع التجول متباهيا بذلك ومحرضا سكان محافظة حفر الباطن لفعل نفس السلوك. 

    وبحسب "واس"، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، وإحالة من تستلزم قضيته للنيابة العامة.

    أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

    جاء الإعلان بعد ساعات من قرار وزارة الداخلية السعودية، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    فيما وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (107)

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, فيروس كورونا
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