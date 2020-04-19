أمير سعودي يعلن أن 80% من مصابي "كورونا" في المملكة ينتمون لهذه الفئة

انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، العنصرية ضد غير السعوديين بعد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل: (ما جاب لنا البلا إلا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟".

وتابع: "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلا 20 عاملا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم"، على حد قوله.

80 ٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة..

ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)!

هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟

الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 18, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا ويرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا".