أمير الكويت: ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان

دعا أمیر دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال إن البلاد "تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان"، موضحا أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أمير الكويت أنه "يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحى، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية".

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 19, 2020

وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبى، وقال إن أول رحلة قادمة من دبى وصلت فى السابعة صباحاً، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

— د. أحمد ناصر المحمد الصباح (@anmas71) April 19, 2020

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبى ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الاجلاء حتى يوم 7 مايو/أيار المقبل.