أمير الكويت يوجه كلمة بعد بدء إعادة المواطنين من الخارج

وجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، كلمة للأمة بمناسبة عودة المواطنين من الخارج، بسبب أزمة انتشار فيروسكورونا.

وقال أمير البلاد "حرصت على توجيه كلمتي إليكم اليوم لأشارك أهالي وذوي مواطنينا في الخارج الفرحة والسرور مع عودة أبنائهم إلى أحضان الوطن، فقد كنا طوال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة نعيش قلقا ولم يهدأ لنا بال ونحن نتابع أوضاعهم، واتفقت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء على التسريع في عودة إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصت كل الحرص على أن تكون عودتهم قبيل حلول شهر رمضان المبارك".

​وأضاف "وفي ضوء ذلك، فقد أعدت الحكومة مشكورة، وعبر جهات عديدة الخطط والبرامج اللازمة لذلك واتخذت كافة الإجراءات، والاستعدادات المطلوبة لعودتهم آملين أن تتم عملية العودة بكل يسر وعلى الوجه المنشود، وها نحن اليوم نستقبل بحمد الله وتوفيقه الطلائع الأولى لعودة مواطنينا المتواجدين في خارج البلاد، والذين كانوا محل رعاية وعناية واهتمام الدولة في مختلف أماكن تواجدهم. إخواني وأبنائي وبناتي الأعزاء"، وذلك بحسب وكالة "كونا".

وتابع "مازال وطننا العزيز والعالم يمران بأزمة صحية خطيرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة وإصابة مئات الألوف وكما تشهدون فقد سخرت الدولة منذ ظهور هذا الفيروس وقبل انتشاره كافة جهودها وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهته وفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية وبشكل متميز حظي بإشادة دولية واسعة وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. إخواني وأبنائي وبناتي الأعزاء".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد بدأت عملية إجلاء كبرى للمواطنين الكويتين الموجودين في عدد من الدول، اعتبارا من اليوم، ضمن إجراءات لحمايتهم من الإصابة بوباء "كوفيد-19".