بعد خلافات كبيرة…. قرارات إسرائيلية جديدة بشأن كورونا

اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات جديدة، مساء أمس السبت، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تخفيف جزئي في حالة الطوارئ لمكافحة وباء الكورونا، بإعادة فتح المحال التجارية في الأماكن المفتوحة وزيادة القوى العاملة في المرافق الاقتصادية إلى 30%، مع الحفاظ على مبادئ الصحة العامة لمنع انتشار الفيروس.

הממשלה אישרה: קנס על אי חבישת מסכה ופתיחת חלק מהחנויות • @BarakRavid עם כל ההקלות >> https://t.co/OPcRDVJicH pic.twitter.com/BQNVHTPJbN — חדשות 13 (@newsisrael13) April 19, 2020

وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض غرامة تقدر بـ200 شيكل لمن لا يرتدي القناع الواقي من فيروس كورونا، والسماح بالصلاة بعدد لا يزيد عن 19 شخصا، على أن يكون هناك تباعد بين كل مصلي وآخر مترين على الأقل.

ودبت خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، على خلفية رفض بعضهم زيادة عدد العمال في المتاجر المفتوحة أو النزول للمظاهرات بعدد محدود.

הממשלה אישרה: תפילה עד 19 איש, מקווה עד 3 אנשים, קנס על אי חבישת מסכה ופתיחת חלק מהחנויות https://t.co/fNVkNokuPg pic.twitter.com/lkeb2VdKdc — חדשות כל העולם (@Itamarcohen16) April 19, 2020

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت، عزل بلدتين بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن كلا من بلدتي "دير الأسد" و"البعنة" العربيتين الواقعتين في شمال إسرائيل، ستخضعان لقيود صارمة وإغلاق تام، بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا في أركانها، ما يعني فرض حظر دخول وخروج أي من السكان، إلا في حالات استثنائية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، البدء في رفع الإغلاق في البلاد تدريجيا عن كافة الأنشطة التجارية في بلاده، نتيجة لما تم اتخاذه من قبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.