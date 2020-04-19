من جامعة الإسكندرية... بوابة تعقيم ذاتي بأيدي مصرية

نجح فريق "إناكتس" في غضون 5 أيام في تصنيع بوابة تعقيم ذاتي للأشخاص في الإسكندرية، بهدف تقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وقالت نور رمضان مسؤولة العلاقات عامة للفريق "160 طالبًا من كليات عديدة بينها "الهندسة، الآداب، التجارة، العلوم، الزراعة" هم قوام فريق "إناكتس"، بحسب ماذكره موقع "مصراوي".

وأشارت أن البوابة مزودة بـ6 رشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم بالإنسان عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد ما يقلل من فرص انتقال العدوى".

وأضافت "هدفنا في الفترة الحالية مساعدة هؤلاء الذين يلزم عليهم النزول من المنزل لقضاء حاجاتهم أو الذهاب للعمل من خلال كسر سلسلة العدوى، وتقليل منحنى انتشارها، والمساعدة في احتواء الفيروس".

يذكر أن "إناكتس" هي مؤسسة عالمية هدفها ليس الربح، توجه طلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال مدعومة من رجال الأعمال.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.