العراق... البرلمان يدافع عن الكوادر الطبية ويدعو وزير الصحة إلى التراجع عن تصريحاته

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية قتيبة الجبورين، اليوم الأحد، على فعالية جهود الملاكات الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا، داعياً وزير الصحة إلى التراجع عن تصريحاته التي أطلقها بحق هذه الشريحة.

وقال الجبوري: "في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا العميق لكوادرنا الطبية الغيورة من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي إزاء ما بذلوه من جهود جبارة في مواجهة وباء كورونا وما يحققوه من نجاح متواصل في التصدي للجائحة، نبدي استغرابنا من التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والتي لا تتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به ملاكاتنا الطبية ولاسيما كوادر خط التصدي الأول للوباء في المستشفيات والمراكز الصحية".

ودعا الجبوري الملاكات الطبية إلى عدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل في هذا الظرف الطارئ، قائلا "إننا اليوم في أزمة والمواطن لا ذنب له في ما يصدر من تصريحات من أية جهة، وبفضل من الله وبجهود الملاكات الطبية بات العراق في طليعة الدول التي نجحت في التصدي للوباء".

ودعت نقابة الاطباء، في 13 أبريل/نيسان الحالي، وزير الصحة جعفر علاوي بالاعتذار الفوري لجميع اطباء العراق عن "الإساءات والتهم" التي كررها على منابر الاعلام، مهددة بموقف آخر في حال تكررت هذه الإساءات.