رئيس وزراء مصر يعبر "ممر للتعقيم" قبل تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كشفت وسائل إعلام مصرية أن إقامة المسؤولين عن إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، ممر "تعقيم" يشترط عبوره كل من يدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسط تفشي وباء كورونا المستجد في كل العالم.

وأشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التزم، بعبور ممر التعقيم، قبل تفقده سير مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

ورافق رئيس الوزراء في جولته التفقدية، وزير الإسكان عاصم الجزار، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندية بالقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

ويضم ممر التعقيم، غرفة للتعقيم الذاتي أعدها الجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، يشترط على من يمر بها قياس درجة حرارته، ثم يخضع لعمليات تعقيم مكثفة.

واطمأن رئيس الوزراء خلال جولته على اتباع جميع المشروعات لاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات الواقية، وتوفير مقاييس للحرارة بجميع مواقع العمل.

وقال مدبولي خلال الجولة، إنه ينبغي الحرص على صحة وسلامة أرواح العمال، وجعلها المقام الأول قبل كل شيء.

وعقد كذلك رئيس الوزراء اجتماعا في مقر جهاز العاصمة مع وزير الإسكان وعدد من المسؤولين، للوقوف على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار الفيروس.

كما عرض خلال الاجتماع وزير الإسكان، تطورات تنفيذ مشروع الأبراج، وأبرزها "البرج الأيقوني" الذي وصل ارتفاعه حاليا 30 طابق بارتفاع 150 متر.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات، لتعويض الفترة الماضية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما استعرض اللواء شعبان ضاحي، تطورات تنفيذ الحي الحكومي ومنطقة البنوك، ومن ضمنها شرح تفصيلي لحي سكني متميز مكون من دور أرضي منخفض ودور أرضي و3 طوابق متكررة بارتفاع 29 متر ومساعة تصل إلى 78.6 ألف متر مربع ما يعادل 18.7 فدان، وتشغل المباني منها 17 ألف متر مربع، بما يُعادل 4 أفدنة، بنسبة بنائية 22%، والباقي مسطحات خضراء ومسارات حركة.

أما ما يتعلق بالحي الحكومي، فأشارت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية إلى أن ستقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع ما يعادل 15 فدانا، وتشغل المنشآت منها 250 ألف متر مربع أي ما يعادل 60 فدانا بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل عدد 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبني رئاسة مجلس الوزراء ومبني مجلس النواب ويوجد محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف متر مربع.