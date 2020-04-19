الأمن العراقي ينشر توضيحا بشأن الانفجارات في صلاح الدين

أصدر مكتب الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد بيانا بشأن الانفجارات التي وقعت قرب قضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وجاء في البيان الذي نشرته قناة "السومرية نيور" : "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات إف - 16 العراقية ضربات دقيقة لنقاط تمركز أفراد تنظيم "داعش" في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وأكد البيان على مقتل مجموعة من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير نقاط تمركزه في تلك المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن "هذه النقاط كانت مكانا لانطلاق العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

ومن جانبه، جرح 11 شخص بينهم ضباط، ومقاتلين من القوات العراقية، يوم أمس السبت، 18 نيسان/إبريل، إثر هجمات إرهابية استهدفت محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، الجمعة، 3 أبريل/نيسان الجاري، إن قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات، الطبابة، الهندسة، المتفجرات، اللوجستي، مقاومة الدروع، والإعلام، شاركت بتنفيذ عملية في منطقة النفط خانة جنوب خانقين شرقي ديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".