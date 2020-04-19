الكويت تبدأ إجلاء مواطنيها من الخارج... والأمير يطالبهم بالالتزام بالتعليمات

بدأت الكويت، اليوم الأحد، إعادة مواطنيها من الخارج بعد أسابيع من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما طلب أمير البلاد من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنبا للمساءلة القانونية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" استقبل مطار الكويت الدولي اليوم الرحلة الـ12 ضمن رحلات الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وذلك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من البحرين.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة نقلها تلفزيون الكويت "إنني أشدد بهذه المناسبة على إخواني وأبنائي العائدین وبكل الحزم الالتزام التام بتعلیمات السلطات الصحیة خاصة فترة الحجر المؤسسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره".

وأضاف الأمير "كلي أمل بأن یكونوا على قدر المسؤولیة وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المساءلة القانونیة.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح البدء في إعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي.

وهؤلاء المواطنين موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

مطار الكويت الدولي يستقبل الرحلة ال12 ضمن رحلات الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وذلك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من البحرين#اجلاء_الكويتيين#كونا #الكويت pic.twitter.com/4Oe1OnFVP7 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 19, 2020

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإجلاء 19 يوما وتتضمن عدة إجراءات صحية ووقائية لضمان صحة العائدين وصحة وسلامة العائدين.

وقال أمير الكويت في كلمته اليوم "بدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعلیمات لن یكتب لجهودنا التي نبذلها جمیعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسیطرة علیه وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالیة وعواقبها على الوطن وخیمة".

كان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن أن المرحلة الأولى التي بدأت اليوم سوف تشمل الكويتيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا ثم تليها مراحل لإجلاء بقية المواطنين.

وتتولى الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة تنفيذ خطة الإجلاء.

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:

خطة إجلاء المواطنين من الخارج تأتي تتويجا لتوجيهات سمو أمير البلاد ونجاح المرحلة الأولى من الخطة جاء بفضل من الله ثم تكاتف الجهود الحكومية واشراف وزارة الخارجية على هذه المهمة الوطنية لإنجازها بكل تفاصيلها والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي pic.twitter.com/sfXd2acWj1 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 19, 2020

وتتضمن الإجراءات إخضاع جميع القادمين للفحص الطبي مع توفير "حجر مؤسسي" لمن يشتبه بإصابتهم بالفيروس في حين سيتم متابعة حركة الآخرين عبر تطبيق هاتفي وسوار للتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي.