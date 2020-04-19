السفير التركي في العراق: مخيم "مخمور" أصبح وكرا للإرهابيين

قال السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الأحد، إن مخيم "مخمور" في محافظة نينوى أصبح وكرا ينمو فيه الإرهابيين والانفصاليين.

ونقلت قناة "السومرية، ظهر اليوم الأحد، على لسان يلدز، أن المخيم يستخدم قاعدة لمهاجمة تركيا، ‏مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لكل أنواع التعاون والدعم لتطهير الأماكن التي استخدمتها "المنظمة الإرهابية" كوكر داخل الأراضي العراقية، ومن ضمنها هذا المخيم.

وفي بيان صادر عن فاتح يلدز، أوضح من خلاله أن مخيم "مخمور" بات وكرا ينمو فيه الإرهابيين الإنفصاليين من قبل الـ"بي كا كا" لمهاجمة تركيا، ويستخدم كقاعدة لوجستية في الهجمات على بلاده"، مشيرا إلى أن ‏المخيم فقد منذ فترة طويلة صفة المخيم العائد إلى الأشخاص الممنوح لهم صفة اللجوء.

ونوه يلدز إلى أن هناك إجابة ستدلي بها الأمم المتحدة للسؤال حول آخر عملية تدقيق قامت بها في مخيم "مخمور"، بزعم انه أكبر مؤشر ملموس حول أحقية تركيا في ذلك، حيث طلبت تركيا كثيرا من العراق، الجار والصديق، تطهير المخيم والمنطقة من عناصر "المنظمة الإرهابية الانفصالية".

وأبدى السفير التركي في العراق استعداد بلاده التام لكافة أنواع التعاون والدعم لتطهير الأماكن التي استخدمتها منظمة "بي كا كا" كوكر داخل الأراضي العراقية ومن ضمنها هذا المخيم.