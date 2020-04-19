سلطنة عمان تخفض الميزانية العامة 1.3 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، إن سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة بالمئة وميزانيات التشغيل عشرة بالمئة أيضا.

٥٠٠ مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض ٥ بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و١٠ بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها . pic.twitter.com/M2nBxWDub8 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 19, 2020

​وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام 2020 خمسة بالمئة.