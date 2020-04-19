المركزي الكويتي يقرر تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري "كورونا" 6 أشهر

قال البنك المركزي لدولة الكويت، اليوم الأحد، إنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" أوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول.

وذكر البنك المركزي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعیة أن القرار الجدید جاء بعد اجتماع (المركزي) مع روؤساء مجالس إدارة البنوك الكویتیة، ویأتي استمرارا لحزمة الإجراءات التي اتخذھا البنك لمواجھة الآثار الاقتصادیة لتفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19.(

وكان بنك الكویت المركزي وجه البنوك الكویتیة في 12 مارس/ الماضي لتأجیل الاستحقاقات المترتبة على المتضررین لمدة ثلاثة أشھر دون تطبیق أي رسوم جزائیة وذلك من ضمن حزمة قرارات لمواجھة تداعیات (كورونا) على الاقتصاد الكویتي والشركات المحلیة في ظل الظروف التشغیلیة الصعبة.