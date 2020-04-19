تخفيف إجراءات الحجر في السعودية لأشخاص محددين

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وأحياء المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ماعدا مكة والمدينة.

ووضع الأمن العام رابط انترنت نشرع موقع "عكاظ".

وأوضح أن التسجيل للخدمة يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل، ويشمل معلومات الهوية للمواطن والمقيم ورقم الهاتف

الضغط على خانة "إرسال"

تعبئة رقم التحقق المرسل للهاتف بالخانة المخصصة ثم استكمال كتابة مبرر الطلب

وصول رسالة على الهاتف لمقدم الطلب باستلامه

دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الاعتذار

يتسمل رسالة الموافقة على وقت التنقل وخط السير

وتم تسجيل 1088 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في السعودية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأحد، ليصل الإجمالي إلى 9362 والوفيات إلى 97 بإعلان 5 حالات جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.