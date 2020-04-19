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    مصر تعتمد إجراءات جديدة لوقاية الفريق الطبي من "كورونا"

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (141)
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    اعتمدت وزارة الصحة المصرية بعض الإجراءات الخاصة بوقاية الفريق الطبي المشارك في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / Vadim Ghirda
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    وحسب موقع "مصراوي" خاطبت وزارة الصحة والسكان، مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات ومديري مستشفيات العزل، بالإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للمرضى وأعضاء الفريق الطبي القائم بالعمل بمستشفيات العزل.

    وشدد المنشور الذي أرسله الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية، على إجراء تحليل فيروس كورونا "الكاشف السريع" لجميع الأفراد المشاركين فور وصولهم المستشفى، وفى حالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة واجراء تحليل (PCR)، وكذلك الحال لجميع العاملين قبل مغادرة مستشفى العزل.

    وأكد أنه حال ظهور أي أعراض اشتباه على أحد العاملين يتم العزل وإجراء تحليل PCR على الفور ومتابعة الحالة طبياً طبقاً للبروتوكولات، وكذلك تدريب جميع المشاركين قبل العمل على إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات العزل وأساليب الوقاية للأطقم الطبية مع الاعتماد على الكتيب الصادر من الإدارة العامة لمكافحة العدوى كمرجع لإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

    ووجهت الوزارة بتكثيف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد بصفة مستمرة من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى واستخدام أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من إدارة مكافحة العدوى.

    كما وجهت الوزارة بصرف الأدوية الوقائية المحددة للأطقم العاملة وفقاً للبروتوكول المعتمد لحماية الأطقم الطبية والتأكد على العاملين بضرورة تناولها حرصاً على العاملين مع صرف الكميات اللازمة لهم للاستخدام بعد انتهاء فترة عملهم بالمستشفى قبل المغادرة.

    وشدد المنشور على إعطاء إفادة معتمدة من المستشفى لجميع العاملين عند مغادرتهم المستشفى بفترة عملهم داخل المستشفى موجهه إلى جهة عملهم الأصلية.

    وأوضح أنه سيتم احتساب فترة علاج العاملين المصابين بمستشفيات العزل والمستشفيات المعنية بمجابهة الجائحة وكذلك فترة النقاهة اللازمة بعد الشفاء إجازة مرضية يستحق عنها العامل كافة مستحقاته المالية بما في ذلك مكافأة العمل بمستشفيات العزل فترة العلاج والنقاهة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (141)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر
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