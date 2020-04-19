مصر... تعلن عن مبادرة "رد الجميل" للأطباء وأطقم التمريض

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة جديدة، أطلقت عليها اسم مبادرة "رد الجميل" للأطباء وأطقم التمريض.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نيفين القباج، أعلنت عن إصدار شهادات للأطباء وأطقم التمريض تحت مسمى "إيد واحدة".

وقالت القباج: "إصدار هذه الشهادة يعبر عن عميق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، فهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا".

وأضافت الوزيرة المصرية قائلة "لذلك طرحنا تلك الشهادات المخصصة للقطاع الطبي في مصر لمدة عام، بعائد 15.5% يصرف سنويا".

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه مصري ولا تزيد عن مليون جنيه مصري للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأوضح بدوره شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة، وسوف تتاح الشهادة في جميع فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من السادة الأطباء أو أطقم التمريض.