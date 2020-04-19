محمد بن راشد يطلق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة في رمضان

أطلق حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، حملة لتوفير 10 ملايين وجبة للمحتاجين خلال شهر رمضان.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "وجهنا اليوم بإطلاق حملة لتوفير ١٠ ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة".

وجهنا اليوم بإطلاق حملة لتوفير "١٠ ملايين وجبة" أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة .. الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله.. وهي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الانسانية في هذا الأوقات الاستثنائية .. pic.twitter.com/uRlHqb86TS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 19, 2020

وتابع: "الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله"، مضيفا: "هي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الإنسانية في هذا الأوقات الاستثنائية".

وقال في تدوينة أخرى: "إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا".

إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا .. أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد .. ولن يحتاج أحد .. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع.. pic.twitter.com/DPRST6Ulz5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 19, 2020

وتابع: "تلك الأزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع".

واستطرد: "لن يمرض أحد، ولن يحتاج أحد، ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع".