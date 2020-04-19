تسجيل
16:37 GMT19 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي

    كنائس حلب المشرقية تحتفي بـ "القيامة" وتصلي لخلاص البشرية من كورونا... صور

    © Sputnik . Kareem Tebi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (148)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104521/45/1045214523_0:264:3072:1992_1200x675_80_0_0_ff6cec8ec010c90261fae5d8fb3c8d32.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004191045214725-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    احتفلت الكنائس المشرقية في سوريا، اليوم، بعيد الفصح المجيد (قيامة السيد المسيح عليه السلام)، بشكل خاص ساده الحزن لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    واقتصرت احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي على إقامة الصلوات والقداديس بحضور القائمين عليها دون مصلين، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

    عيد فصح حزين في سوريا بسبب كورونا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    "كورونا" يبدل أفراح الدمشقيين في عيد الفصح بأحزان "درب الآلام"
    ورصدت كاميرا "سبوتنيك" الاحتفالات ومجريات صلاة عيد قيامة السيد المسيح في كنيسة "النبي الياس" للروم الأرثوذكس بحلب برئاسة الأرشمندريت موسى الخصي وكيل مطران حلب والأسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس.

    ودعا الأرشمنديت موسى للصلاة من أجل الخلاص من وباء كورونا العالمي على أمل أن يستطيع السوريون.

    كما ترأس المطران بطرس قسيس المعتمد البطريركي للسريان الأرثوذكس الصلوات في كاتدرائية مارأفرام للسريان الأرثوذكس بحلب مشيرا إلى أن أعياد هذا العام جاءت ضمن ظروف صعبة ما يوجب علينا في الكنيسة التوجيه بإقامة الصلوات والقداديس دون حضور مصلين.

    • احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      © Sputnik . Kareem Tebi
    • احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      © Sputnik . Kareem Tebi
    • احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي
      © Sputnik . Kareem Tebi
    1 / 3
    © Sputnik . Kareem Tebi
    احتفالات حلب بعيد الفصح الشرقي

    وفي كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في حي باب توما بدمشق ترأس قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم قداسا إلهيا.

    وقال البطريرك أفرام الثاني في عظته: "إن قيامة المسيح جاءت لتبشر البشرية بحتمية انتصار الحياة على الموت وتعطي رجاء لمن ليس له رجاء وتبشر بسلام يسود في الأرض.. وفي ظل هذه الجائحة التي تمر علينا فتحصد مئات الآلاف من البشر وتطرح الملايين مرضى ما أحوجنا لهذا الرجاء.. رجاء القيامة".

    ووجه البطريرك أفرام الثاني التهنئة لأبناء سوريا من مسلمين ومسيحيين، متوجها بالصلاة إلى الله ليعيد المطرانين بولس يازجي مطران حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس وكل المخطوفين.

    عيد الفصح في زمن الكورونا
    © AFP 2020 / AMIR MAKAR
    عيد فصح حزين يعيشه العالم بسبب كورونا
    وأضاف قداسة البطريرك: "عيد أمهات الشهداء اللواتي فقدن أبناء أعزاء ولأبطال الجيش العربي السوري والقوى الرديفة التي تقف من أجل الدفاع عن الوطن العزيز وللحكومة الرشيدة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد".

    وختم البطريرك أفرام الثاني عظته بالدعاء إلى الله تعالى أن يعم السلام والمحبة والأمان سوريا وكل أنحاء العالم وأن يتوقف الإرهاب والقتل والدمار داعيا أبناء سوريا.

    ووصلت اليوم شعلة النور المقدس الذي فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة إلى الكاتدرائية المريمية بدمشق وذلك بجهود بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وكان في استقبال الشعلة المطران أفرام معلولي الوكيل البطريركي للبطريركية والمطران موسى الخوري المعاون البطريركي.

    وفي محافظة اللاذقية أقيمت بهذه المناسبة صلاة في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس أداها المتروبوليت أثناسيوس فهد مطران اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس راعي أبرشية اللاذقية حيث تابع رعايا الكنيسة شعائر الصلاة على الموقع الإلكتروني للمطرانية التزاما بالإجراءات الاحترازية.

    كما اقتصرت الاحتفالات في كنائس اللاذقية وحماة وطرطوس والحسكة وحمص والسويداء ودرعا على إقامة الصلوات والقداديس بحضور القائمين عليها دون مصلين.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (148)
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك