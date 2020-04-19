الصحة السعودية توضح مدى فعالية "المضادات الحيوية" في الوقاية والعلاج من كورونا

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، مدى فعالية المضادات الحيوية في الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب ما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، أكد العبد العالي، أن المضادات الحيوية لا تقي أو تعالج الإصابة بفيروس كورونا.

وكان متحدث الصحة أعلن عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، 17% منها لمواطنين و83% لمقيمين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.