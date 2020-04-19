العراق يعلن عن قرار جديد بشأن وكالة "رويترز"

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، رفع تعليق رخصة مكتب "رويترز" في البلاد والسماح لها بالعمل مجددا.

وبحسب الوكالة، أخطرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية "رويترز" بقرار رفع التعليق إيمانا منها "في منح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة، مع الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي التي أعدتها الهيئة المستقلة.

وأضافت رويترز أنها "سعيدة للغاية برفع التعليق".

وأوضحت أنه "بإمكانها الأن مواصلة التغطية الصحفية من العراق".

وقالت الوكالة في بيان "نحم نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة".

وفي وقت سابق، علق العراق ترخيص وكالة "رويترز" للأنباء، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في العراق إنها قررت سحب ترخيص "رويترز" لمدة 3 أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.

وأشارت الهيئة في رسالة إلى "رويترز" أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر في ظل الظروف الحالية، مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.

وعبرت وكالة "رويترز" عن أسفها لقرار السلطات العراقية، مؤكدة تمسكها بالقصة التي قالت إنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأي وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة.

وأضافت الوكالة في بيان: "نسعى لحل الأمر ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة عن العراق".

وكان تقرير "رويترز" المنشور في الثاني من أبريل/ نيسان، قد نقل عن 3 أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي بارز، قولهم إن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات التي كانت معلنة في ذلك الوقت.

وتم تحديث التقرير في الثاني من أبريل، ليشمل نفيا من جانب متحدث باسم وزارة الصحة أرسله في رسالة نصية حيث رفض تأكيدات المصادر بشأن انتشار المرض ووصفها بالمعلومات غير الصحيحة.