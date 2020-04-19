وكالة: دولة خليجية تقترض لسداد ديونها

حصلت دولة خليجية على قرض بأكثر من مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/ آذار، بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن البحرين، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدمه لسداد 1.25 مليار دولار من السندات مستحقة السداد في 31 مارس/ آذار.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها بالمنطقة في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وقالت الوكالة الشهر الماضي، إن البلاد أجرت محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وفي أول أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار. وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة.

وقالت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.