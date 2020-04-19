مشروع "مسام" ينتزع آلاف الألغام في اليمن خلال أسبوع واحد

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، الأحد، بأنه خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان الجاري، تم انتزاع 1,433 لغما منها 27 لغما مضادة للأفراد، و 263 لغما مضادة للدبابات و1,132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

وأكدت أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,238 لغما زرعتها "المليشيا الحوثية الإرهابية" في الأراضي والمدارس والبيوت اليمنية، محاولة إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وأشارت الوكالة إلى أنه جراء هذه الألغام راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ولفتت الوكالة السعودية إلى أن مشروع "مسام" يأتي استمرارا لجهود المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، فضلا عن تدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.