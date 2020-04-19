الجزائر.. تمديد تعليق الدراسة حتى 29 أبريل

ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، الأحد، أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية نشرت بيانا، اليوم، أكدت من خلاله أن القرار جاء استنادا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقرار الوزير الأول للدولة، بتجديد العمل بنظام الحجر الصحي 10 أيام إضافية.

وأكد البيان الوزاري أن تعليق الدراسة في الجزائر سيكون عبر كافة المؤسسات التربوية، للمراحل التعليمية الثلاث، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل توسيع تجسيد العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ التي سطرتها لمجابهة تعليق دوام التعليم.

وكان رئيس الوزراء الجزائري قد أعلن أمس السبت، تمديد إجراءات العزل العام 10 أيام أخرى في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.