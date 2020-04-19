داخل مدرسة وأمام الطلاب... فيديو نادر لصدام حسين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا زعموا أنه نادر للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويظهر الرئيس العراقي وهو يتحدث مع معلم مصري في مدرسة عراقية وهو يسأل المدرس من أين أنت من مصر، فيجيبه المعلم "من الشرقية"، ليسأله صدام وكيف هي أحوالك، ليجيب المعلم "بخير الحمد لله".

وأوضح المعلم أنه جاء للعراق فقط منذ شهر و10 أيام، كما قام بشرح درس اللغة العربية إلى التلاميذ أمام صدام حسين.

فديو نادر لصدام حسين يتكلم مع مدرس مصري في العراق ❤️الله يرحمك pic.twitter.com/X50If0cVqn — kamal🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@kamal39193823) April 18, 2020

وقام صدام حسين بشرح الدرس للتلاميذ كما أعطى الطلبة العديد من الأمثلة على الدرس.

وطالب الرئيس العراقي التلاميذ بضرورة الإنصات للمعلم، قبل أن يقوم بالربت على كتف المعلم مشيدا بمجهوده.