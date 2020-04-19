"المعاملة بالمثل"... تركيا ترد على السعودية

حجبت السلطات التركية، اليوم الأحد، مواقع إخبارية للسعودية والإمارات، وذلك بعد أيام من حجب مواقع إخبارية تركية حكومية في السعودية.

وبحسب "رويترز"، شاهد مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر رسالة، تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

ولم تعقب على هذه الأنباء حتى الأن أي جهة رسمية في الدولتين.

وفي وقت سابق، كشفت مواقع إخبارية تركية رسمية، عن قيام السلطات في السعودية بحجب وكالات الأنباء التركية على شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع "تي أر تي" التركي، قامت السلطات السعودية بحجب موقعي "تي أر تي عربي" وموقع وكالة "الأناضول" الناطق باللغة العربية.

وبحسب الوكالة التركية، لم تتضح أسباب قيام السلطات بحظر الوكالتين التركيتين عن الظهور في شبكات الإنترنت المنتشرة في السعودية.

ونوهت الوكالة إلى أن الحظر يمكن أن يكون "بسبب موقف السعودية من السياسات التركية الأخيرة، خصوصا بعد قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، ودور وسائل الإعلام التركية في هذه القضية".

وأشارت إلى أن من بين تلك الأسباب التي جعلت السعودية تقوم بذلك هو قيام تركيا "بإحباط خطط السعودية لحصار جارتها قطر" في عام 2017، والتدخل التركي السريع لمساعدتها، على حد قول الوكالة.

واعتبرت الوكالة إلى أن سياسات السعودية تجاه تركيا تظهر من خلال ما وصفته بـ "الإيماءات السعودية الصغيرة"، كرفض شرب القهوة التركية وتناول الخبز التركي، ومن خلال حملات يقوم بها سعوديون على "تويتر".

وتحدثت الوكالة إلى قيام مغردين في "تويتر" بحث المواطنين العرب على عدم زيارة تركيا، مستشهدين بجرائم ومضايقات مبالغ فيها، على حد قولها.