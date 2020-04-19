تحذير من النيابة العامة السعودية للمقيمين

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، أنه محظور على غير المواطنين ممارسة نشاط تجاري باسم سعودي.

وفي بيان قالت النيابة العامة: "يحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفةِ الأنظمة".

#النيابة_العامة

يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة،فالتسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة،وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/9bJ805o2Hi — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) April 19, 2020

وأكدت النيابة العامة أن "التستر جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة، وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار".