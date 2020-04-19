تحذير من النيابة العامة السعودية للمقيمين

وفي بيان قالت النيابة العامة: "يحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفةِ الأنظمة".
#النيابة_العامة— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) April 19, 2020
يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة،فالتسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة،وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/9bJ805o2Hi
وأكدت النيابة العامة أن "التستر جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة، وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار".
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